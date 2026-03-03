Disabilità e scuola l’Emilia-Romagna ricorre alla Consulta sui fondi Lep | i Comuni coprono l’87% della spesa con 134 milioni di euro a rischio i diritti degli alunni

L'Emilia-Romagna ha deciso di rivolgersi alla Consulta a causa della carenza di fondi statali destinati agli studenti con disabilità. I Comuni della regione coprono l’87% delle spese, pari a 134 milioni di euro, per garantire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con disabilità. La situazione mette a rischio la continuità dei servizi e la tutela dei diritti degli studenti.