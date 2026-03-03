Disabilità e scuola l’Emilia-Romagna ricorre alla Consulta sui fondi Lep | i Comuni coprono l’87% della spesa con 134 milioni di euro a rischio i diritti degli alunni
L'Emilia-Romagna ha deciso di rivolgersi alla Consulta a causa della carenza di fondi statali destinati agli studenti con disabilità. I Comuni della regione coprono l’87% delle spese, pari a 134 milioni di euro, per garantire l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con disabilità. La situazione mette a rischio la continuità dei servizi e la tutela dei diritti degli studenti.
L'Emilia-Romagna ricorre alla Consulta: i fondi statali per gli alunni con disabilità scarseggiano. I Comuni pagano l'87% dei costi, versando 134 milioni per tutelare l'inclusione e il diritto allo studio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, pubblicati i decreti: 260 milioni di euro per il 2025Il Ministero per le Disabilità ha pubblicato i due decreti ministeriali che destinano complessivamente oltre 260 milioni di euro per il potenziamento...
Scuola e disabilità, la Regione impugna la legge di bilancio del GovernoPer quanto riguarda i livelli essenziali di prestazioni per l’assistenza di alunne e alunni con disabilità. Baruffi e Conti: «Finanziamenti insufficienti che penalizzano i più fragili» ... ilpiacenza.it
Disabilità, rinnovato il Protocollo tra Regione Emilia-Romagna e Fish-FandA Bologna, nella sede regionale di viale Aldo Moro, è stato sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le sezioni ... chiamamicitta.it
