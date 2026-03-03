Claudio Barbonetti è il responsabile della direzione sanitaria degli ospedali. Attualmente ricopre anche il ruolo di direttore della Struttura complessa di Medicina Nucleare e altre funzioni amministrative e cliniche all’interno della struttura sanitaria. La sua posizione implica la supervisione dei servizi e delle procedure sanitarie, oltre alla gestione del personale e delle risorse disponibili.

È Claudio Barbonetti, attuale direttore della Struttura complessa di Medicina Nucleare e Radioterapia e direttore del Dipartimento dei Servizi Clinici (incarichi che manterrà), il nuovo direttore sanitario facente funzioni di Asst Valtellina e Alto Lario, nominato dal direttore generale Ida Ramponi dopo le dimissioni per pensionamento di Anna Maria Maestroni, in carica dal gennaio 2024. "Ringrazio il direttore Barbonetti per la disponibilità - afferma il dg Ramponi - in questo anno ne ho potuto apprezzare la profonda sensibilità umana e professionale e ritengo sia la persona giusta per ricoprire questo delicato ruolo. Ha una profonda conoscenza dell’Azienda e gode della stima dei colleghi medici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Direzione sanitaria degli ospedali. Il numero uno è Claudio Barbonetti

Ridurre il numero dei cartellini, uno degli obiettivi del Siviglia2025-12-24 09:24:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Intensità, ritmo E...

Leggi anche: Caso Zappi: 13 mesi di squalifica per il numero uno degli arbitri e l’Aia rischia il commissariamento

Tutto quello che riguarda Claudio Barbonetti

Discussioni sull' argomento Direzione sanitaria degli ospedali. Il numero uno è Claudio Barbonetti; Asst Valtellina e Alto Lario: Barbonetti nuovo direttore sanitario; Asst Valtellina e Alto Lario: nominato il nuovo direttore sanitario facente funzioni; ASST Valtellina e Alto Lario, nuovo Direttore Sanitario: è Claudio Barbonetti.

ASST Valtellina e Alto Lario, nuovo Direttore Sanitario: è Claudio Barbonetti x.com

Claudio Barbonetti nuovo Direttore Sanitario Asst Valtellina e Alto Lario #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook