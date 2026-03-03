DIRETTA | Cesena-Monza 0-3 | gli ospiti trovano il tris in inferiorità numerica segna Petagna

Nella partita tra Cesena e Monza, gli ospiti hanno segnato tre gol, con Petagna che ha realizzato il secondo. Al 84’ Frabotta ha tentato un tiro dalla distanza, impegnando il portiere avversario. Quattro minuti prima, l’allenatore del Cesena ha effettuato gli ultimi due cambi, sostituendo Zaro e Francesconi con Corazza e Bisoli. La squadra di casa è rimasta in inferiorità numerica per buona parte del match.

69': ESPULSO AZZI. Secondo giallo e dunque rosso per l'autore del primo gol 61': punizione di Castagnetti e palla che colpisce il palo. Non è un Cesena fortunato 60': primi cambi di Mignani. Cerri e Ciofi lasciano spazio a Olivieri e Guidi. La Curva Mare fischia i cambi dell'allenatore 33': GOL DEL MONZA. Cross di dalla sinistra di Azzi, Cutrone appoggia in rete firmando lo 0-2 27': splendido sinistro dal limite di Frabotta che supera Thiam, ma l'arbitro annulla il pareggio per un fallo di mano di Cerri, autore dell'assist 25': GOL DEL MONZA. Azzi sblocca la sfida con un tiro dalla distanza che sorprende Klinsmann 16': occasione Cesena.