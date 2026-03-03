DIRETTA | Cesena-Monza 0-2 | ospiti chirurgici Azzi e Cutrone indirizzano la gara

Nel primo tempo della partita tra Cesena e Monza, gli ospiti sono passati in vantaggio con due gol di Azzi e Cutrone. Durante la prima frazione, ci sono stati diversi tentativi da parte di entrambe le squadre, tra cui un tiro di Castagnetti dal limite che è finito sopra la traversa e un tentativo di Ciervo dalla stessa zona che è stato alto. L'incontro è stato segnato da azioni offensive e alcune occasioni da goal.

33': GOL DEL MONZA. Cross di dalla sinistra di Azzi, Cutrone appoggia in rete firmando lo 0-2 27': splendido sinistro dal limite di Frabotta che supera Thiam, ma l'arbitro annulla il pareggio per un fallo di mano di Cerri, autore dell'assist 25': GOL DEL MONZA. Azzi sblocca la sfida con un tiro dalla distanza che sorprende Klinsmann 16': occasione Cesena. Frabotta crossa basso per Shpendi che gira col sinistro, Thiam mette in angolo. Buona partenza dei romagnoli Il turno infrasettimanale di Serie B mette di fronte Cesena e Monza allo stadio Manuzzi. I bianconeri vivono un periodo di crisi e sono reduci dall'1-1 di Empoli, arrivato dopo 7 ko nelle precedenti 9 gare.