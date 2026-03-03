Diodato nominato cavaliere da Mattarella oggi le onorificenze | gli altri pugliesi Quirinale

Oggi sono state consegnate le onorificenze dal Presidente della Repubblica, con Diodato nominato cavaliere. Oltre a lui, altri cittadini pugliesi hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle autorità locali. Il comunicato è stato diffuso dalla presidenza, annunciando i nomi e le qualifiche delle persone premiate.

Gianfranco Berardi, Antonio Diodato e Vito Primavera sono i pugliesi fra i 32 insigniti oggi dal presidente della Repubblica. Il quale nel suo discorso non ha tralasciato di rimarcare che "la guerra è tornata" e che fra i potenti ci sono troppi a pensare ai loro tornaconti. ----- Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite motu proprio, il 31 gennaio scorso, a cittadine e cittadini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

