Dimmi come guidi e ti dirò chi sei

Il vescovo Pier Giacomo Grampa ha commentato la causa principale degli incidenti stradali, attribuendola alla mancanza di rigore etico e a una scarsa formazione morale tra i giovani. Le sue parole sottolineano come questi aspetti siano fondamentali nel comportamento degli automobilisti e possano influenzare direttamente la sicurezza sulle strade. La sua analisi si concentra sulla responsabilità individuale e sulla necessità di un’educazione più rigorosa.

Mancanza di rigore etico, scarsità di formazione morale e il segno del fallimento del cammino di educazione della nostra gioventù È innegabile l’esistenza di molti conducenti che si lasciano sopraffare dall’esperienza della velocità, dal fascino del rendere più comodo, più a personale misura la guida in strada per “guadagnare” tempo verso il posto di lavoro o una qualsiasi destinazione. È il risultato di una educazione che non “tira fuori” niente – educare dal latino “educere” – per la vita propria e degli altri. Non “tira fuori” le potenzialità, non fa crescere i semi, non sviluppa le attitudini. Un’educazione che dà tutto, dà sempre, dà solo, riempie di cose, non propone valori, motivazioni, richieste, ideali, mete e senso delle cose da fare, delle esperienze da vivere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Panettone vs. Pandoro: dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei (lo dice la psicologia)Ma quali segni zodiacali: in Italia, la vera divisione dell’anima avviene davanti allo scaffale dei dolci natalizi.