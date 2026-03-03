I carabinieri di Cesena stanno cercando i proprietari di una collezione di gioielli rubati rinvenuti il 29 gennaio scorso. La scoperta è stata fatta durante un intervento nella zona, e ora le forze dell'ordine stanno confrontando i pezzi con i database dei furti registrati. Nessuna persona è stata ancora identificata come avente diritto sui beni recuperati.

Cesena, 3 marzo 2026 – I carabinieri della compagnia di Cesena il 29 gennaio scorso avevano arrestato un 24enne italiano, presunto autore di svariati furti su auto in sosta e plurime ricettazioni di veicoli rubati, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare precedentemente emessa dal Tribunale di Forlì Cesena. Il sequestro dei gioielli rubati. Ora sono stati rinvenuti e sequestrati preziosi di provenienza illecita che i carabinieri ritengono possano essere stati sottratti a Cesena e località immediatamente limitrofe, tra i mesi di settembre e dicembre 2025, di cui non è stata ancora accertata la provenienza. Pertanto, chiunque dovesse riconoscere come propri taluni dei beni riprodotti, è invitato a contattare la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cesena al numero 0547-364000. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di chi sono questi gioielli rubati? I carabinieri cercano i proprietari

Auto in sosta depredate per mesi e ricettazioni, i Carabinieri cercano i proprietari dei gioielli recuperatiI Carabinieri cercano i proprietari di diversi gioielli recuperati relativi alla vicenda dei furti seriali nelle auto in sosta.

Leggi anche: I proprietari escono per una passeggiata, i ladri entrano in azione: rubati soldi e gioielli

Una raccolta di contenuti su Di chi sono questi gioielli rubati I...

Temi più discussi: Tutti i gioielli più incredibili che hanno illuminato il palco di Sanremo 2026; Scoppia la polemica sule collane di Sayf e Laura Pausini: la maledizione dei gioielli colpisce anche a Sanremo 2026; I look di Laura Pausini, tutti i vestiti indossati a Sanremo 2026 FOTO; Padova, portano i gioielli della loro vita al Compro oro e donano i soldi in beneficenza: C'è chi aiuta un nipote, chi realizza un sogno. Qui passano vite intere.

Chi firma la collana di Laura Pausini nella serata finale di Sanremo 2026: i gioielli con diamanti e rubiniLaura Pausini ha stupito il pubblico della serata finale di Sanremo 2026 salendo sul palco con spettacolari gioielli di Alta Gioielleria ... fanpage.it

I gioielli di Laura Pausini a Sanremo 2026: quanto valgono collane e orecchini della co-conduttriceLaura Pausini al Festival di Sanremo 2026 ha dimostrato di essere una perfetta co-conduttrice. Ad arricchire questa inedita esperienza sono i gioielli preziosi che indossa ogni sera: ecco chi li ha ... fanpage.it

Allarme bomba in via della Scrofa, a Roma, dove ci sono la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. A quanto si apprende, è intervenuta la Polizia e il palazzo è stato evacuato. #ANSA x.com

Dubai, i bunker (sfarzosi) diventano rifugio anti-missili. «Sono a prova di bomba»: ecco le panic-room dei milionari - facebook.com facebook