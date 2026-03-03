Due persone sono state arrestate e altre sei segnalate per uso e spaccio di droga durante un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale. Le autorità hanno identificato i sospetti coinvolti in attività illegali legate alla produzione e distribuzione di sostanze stupefacenti, che devono scontare complessivamente dieci anni di carcere. L'azione si è concentrata sul contrasto a tali reati nella zona.

Due arresti e sei segnalazioni. E’ questo il bilancio dei servizi di prevenzione e contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando provinciale. In tale contesto i militari dell’Arma hanno arrestato a Fermo una 46enne in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica. La donna è stata sottoposta alla detenzione domiciliare, dovendo espiare la pena residua di due anni e due mesi di reclusione per il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti continuato in concorso, commesso a Fermo tra aprile e luglio del 2022. L’arrestata sconterà la pena presso il proprio luogo di residenza, in ottemperanza a quanto disposto dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Devono scontare dieci anni per produzione e spaccio di droga: arrestati

