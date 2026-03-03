Democrazia e conflitti nei Paesi in via di sviluppo alla Cattolica un incontro con Leonard Touadi

Alla Cattolica si tiene un incontro dedicato a “Democrazia e conflitti nei Paesi in via di sviluppo” con Leonard Touadi, organizzato da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. L’evento rientra nel Laboratorio di Mondialità Consapevole, parte della rassegna Cives, e si concentra sulla discussione di temi legati alle sfide politiche e sociali nelle nazioni in evoluzione. L’appuntamento vede la partecipazione di esperti e rappresentanti di organizzazioni umanitarie.

Anche quest'anno Africa Mission Cooperazione e Sviluppo aderisce al Laboratorio di Mondialità Consapevole promosso nell'ambito della rassegna Cives. Lo fa organizzando un incontro con Jean Leonard Touadi, saggista e docente dell'università La Sapienza di Roma, che interverrà a Piacenza venerdì 6 marzo alle ore 20 nella sede cittadina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Touadi affronterà un tema complesso: "Democrazia e conflitti nei Paesi in via di sviluppo". L'incontro è organizzato in collaborazione con il Laboratorio di economia locale della Cattolica e la Diocesi di Piacenza-Bobbio.