Delle quattro squadre italiane in Champions League, solo l’Atalanta è ancora in gara. La squadra bergamasca si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una sfida che si annuncia molto difficile. La partita si giocherà nelle prossime settimane, mentre le altre squadre italiane sono state eliminate o si sono già qualificate. La sfida rappresenta un passo importante per l’Atalanta in questa competizione.

Da 36 sono rimaste soltanto in 16, e saranno loro a giocarsi gli ottavi di finale di Champions League il 10 e l'11 marzo. Alle prime otto classificate nella maxi classifica al termine della league phase, si sono aggiunte le otto squadre che hanno superato i playoff. Tra queste, purtroppo, soltanto una squadra italiana, l'Atalanta, in seguito alla clamorosa eliminazione dell'Inter ad opera del BodoGlimt e di quella della Juventus (che però al ritorno ha sfiorato l'impresa) contro il Galatasaray. Il programma dell'andata degli ottavi di finale: l'Atalanta sfiderà il Bayern Da una tedesca all'altra, ma il coefficiente di difficoltà si alza enormemente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Delle quattro squadre italiane in Champions è rimasta soltanto l'Atalanta, che affronterà un avversario fortissimo: il Bayern Monaco

I sorteddi delle coppe europee, in Champions l'Atalanta pesca il Bayern MonacoAGI - A Nyon i sorteggi degli accoppiamenti degli ottavi di finale delle coppe europee.

L’Atalanta giocherà contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions LeagueVenerdì ci sono stati i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League maschile, il torneo di calcio più prestigioso d’Europa. L’Atalanta, l’unica squadra italiana rimasta nella competizione ... ilpost.it

Sorteggi Champions, all'Italia resta solo l'Atalanta: Bayern Monaco per i bergamaschi. Il Galatasaray pesca il Liverpool12:25 - Vi salutiamo con il riepilogo dei match degli ottavi di Champions: O1: Paris Saint-Germain - Chelsea O2: Galatasaray - Liverpool O3: Real Madrid - Manchester City O4: Atalanta ... tuttojuve.com

