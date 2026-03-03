È iniziato il processo per il delitto Legari. Durante l’interrogatorio, uno dei testimoni ha riferito che l’imputato si trovava in campagna quel giorno, in un’area con delle more. Secondo quanto dichiarato, durante una telefonata l’imputato ha detto che doveva fare i conti, mentre mangiava more. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un contesto rurale e coinvolge direttamente l’uomo sotto processo.

"Era in campagna quel giorno, in un luogo dove c’erano delle more. Me lo ha detto perchè durante la telefonata stava mangiando more. Mi ha detto che doveva fare i conti e che aveva finito il lavoro: era scontato quindi che dovesse incontrare i proprietari". E’ stata una testimonianza chiave, ieri, quella resa in aula dall’amica di Salvatore Legari, l’imprenditore edile scomparso misteriosamente dal cantiere di Lesignana il 13 luglio del 2023. A processo per l’ omicidio dell’imprenditore – seppur il corpo non sia mai stato trovato – c’è il sassolese Alex Oliva, 39 anni: colui che commissionò i lavori alla vittima. Secondo l’accusa l’imputato avrebbe ucciso Legari dopo che l’imprenditore gli aveva chiesto, quello stesso giorno, di pagarlo per le opere svolte nella sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delitto Legari, via al processo: "Quel giorno era in campagna. Mi ha detto: devo fare i conti"

