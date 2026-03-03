Dehors scattano i controlli 30 sanzioni in venti giorni

Nei primi venti giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale sui dehors, sono state elevate trenta sanzioni a seguito dei controlli congiunti tra gli uffici comunali e la polizia municipale. Le verifiche continuano per assicurare il rispetto delle nuove norme. La misura mira a regolamentare l’occupazione degli spazi pubblici destinati alle attività commerciali.

L'assessore al Turismo, Vicini: "Abbiamo introdotto regole chiare su decoro, materiali e ingombri e devono essere rispettate. Per questo i controlli sono partiti subito e proseguono con intensità" Nei primi venti giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale sui dehors sono già 30 le sanzioni elevate a seguito dei controlli congiunti degli uffici comunali e della polizia municipale. “Poniamo un’attenzione continua per la tutela di Firenze perché il nostro centro è un bene unico al mondo, bellissimo e delicato al tempo stesso – afferma l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – abbiamo introdotto regole chiare su decoro, materiali e ingombri e devono essere rispettate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

