de santis scuola internazionale a pozzuoli

A Pozzuoli, la scuola internazionale De Santis si trasferisce in una nuova sede in via Carlo Rosini 12B, ampliando così la propria offerta educativa. La struttura, che ora si concentra sull’educazione globale, include anche la scuola secondaria di primo grado. La trasformazione rappresenta un passo importante per il percorso scolastico nella zona, offrendo nuove opportunità agli studenti.

La scuola internazionale Pozzuoli prende forma con la trasformazione della De Santis, che inaugura la nuova sede in via Carlo Rosini 12B e amplia la propria offerta formativa fino alla scuola secondaria di primo grado. L’open day del 7 marzo, dalle 9.30 alle 17.00, rappresenta un momento aperto alla città per conoscere da vicino una realtà educativa che guarda al futuro. Il nuovo assetto nasce dall’esigenza di rispondere a un mondo del lavoro in continua evoluzione. Entro il 2030 una parte significativa delle competenze professionali sarà profondamente modificata dall’innovazione tecnologica e dalla globalizzazione. In questo contesto, la scuola assume un ruolo decisivo nella formazione di studenti aperti al mondo, capaci di comunicare fluentemente in inglese e di muoversi con consapevolezza in ambienti internazionali. 🔗 Leggi su Parlami.eu

