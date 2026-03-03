David Rossi è stato ammazzato | la commissione parlamentare trasmette gli atti a Siena

La commissione parlamentare ha trasmesso gli atti a Siena, confermando che il decesso di David Rossi non è stato un suicidio, ma un omicidio. Le due perizie presentate agli atti della nuova inchiesta sostengono questa tesi, escludendo l’ipotesi di un suicidio. Le prove raccolte sono state trasmesse alle autorità competenti per ulteriori accertamenti.

Non è stato un suicidio quello di David Rossi, ma un omicidio. È quanto sostengono, nero su bianco, le due perizie agli atti della nuova commissione d’inchiesta parlamentare. Le consulenze, a questo punto, saranno inviate alla Procura di Siena, per consentire la valutazione della riapertura del caso. Fa discutere, tuttavia, il fatto che per competenza a valutare le nuove prove sarà lo stesso ufficio che ha già archiviato due volte le indagini come suicidio, e che è stato coinvolto da una terza indagine, condotta a Genova, per presunte anomalie nell’indagine, un fascicolo, quello nei confronti dei magistrati toscani, anche questo archiviato. Per cristallizzare il lavoro fatto finora, la commissione parlamentare ha deciso di firmare una relazione intermedia, che accredita l’ipotesi di un omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

