Daniele Mencarelli presenta ’Quattro presunti familiari

Venerdì alle 18, alla libreria ’Nuova Avventura’ di Marina di Carrara, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Daniele Mencarelli, intitolato ’Quattro presunti familiari’. L’autore sarà presente per introdurre il suo ultimo lavoro, che sarà disponibile per la vendita e la firma delle copie. L’evento è aperto al pubblico e non prevede altre attività collegate.

Appuntamento venerdì alle 18 alla libreria 'Nuova Avventura' di Marina di Carrara con Daniele Mencarelli (nella foto) che presenta il suo ultimo romanzo 'Quattro presunti familiari'. Un momento speciale di incontro e dialogo con uno degli autori più apprezzati del panorama letterario italiano, reduce dalla vittoria del Premio Strega Giovani 2020 per 'Tutto chiede salvezza' e dalla nomina nel 2022 per il Premio letterario dell'Unione Europea. In questo suo primo romanzo per la casa editrice Sellerio, svela un mondo nero, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza, in cui si aggirano personaggi macchiati dalla colpa, intossicati da errori e sogni; eppure in loro si annida la luce del riscatto.