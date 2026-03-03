Dall’Europa orientale al Golfo Cosa collega il dossier iraniano a quello ucraino

Dall’Europa orientale al Golfo, i dossier iraniano e ucraino si intrecciano in un quadro complesso che coinvolge diversi attori e questioni. Recenti dichiarazioni di un rappresentante ucraino suggeriscono che l’Ucraina possa essere inserita nell’attuale escalation regionale, mentre le tensioni tra Iran e altre nazioni continuano a suscitare attenzione internazionale. La situazione resta in evoluzione, senza che siano ancora chiare tutte le implicazioni.

Dalla difesa di Kyiv alla sicurezza del Golfo. L'Ucraina propone il proprio know-how anti drone come contributo strategico nell'attuale crisi regionale. Mentre a margine cresce il timore di una redistribuzione dei sistemi di difesa anti-aerea, e la perdita di attenzione verso il conflitto nell'Est Europa C'è spazio per l'Ucraina all'interno dell'escalation in corso nella regione mediorientale? Apparentemente sì, almeno secondo Volodymyr Zelensky. Parlando durante il suo rituale messaggio serale, il presidente ucraino ha infatti avanzato la disponibilità a condividere con i partner occidentali il prezioso expertise nel contrasto ai droni iraniani, sviluppato a caro prezzo dall'Ucraina nel corso dei lunghi anni di conflitto contro la Russia, che ha usato in modo estensivo (le stime si aggirano intorno alle 57.