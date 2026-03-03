Le Gallerie Caproni, un tempo base militare, sono oggi aperte al pubblico come spazio espositivo dedicato alla storia dell’aeronautica. Situate vicino alla scuola, queste strutture sotterranee testimoniano un passato legato alle attività militari e alla produzione aeronautica. I visitatori possono esplorare i tunnel e scoprire come il luogo abbia cambiato funzione nel tempo, passando da un centro di guerra a un punto di incontro per la scienza e la cultura.

Noi ragazzi spesso studiamo la storia sui libri, tra date e grandi conflitti. Ma a volte la storia ce l’hai proprio sotto i piedi, a due passi da scuola. Parlando delle Gallerie Caproni, la prima cosa a cui pensiamo è il dolore della guerra: milioni di morti e città distrutte per colpa di decisioni politiche. Eppure, proprio in un luogo nato per costruire aerei guerrieri, oggi sta succedendo qualcosa di diverso e bellissimo. Per noi è incredibile pensare che un piccolo paese come Predappio sia diventato un punto di riferimento per scienziati che arrivano da tutto il mondo. Per capire meglio cosa rappresentano le Gallerie Caproni, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Mario Proli, noto storico locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle ali di guerra al vento della scienza. Alla scoperta delle Gallerie Caproni

Città della Scienza, un weekend alla scoperta delle meraviglie del quotidiano con “Giochi e Scienza”Come funziona il mondo che ci circonda e quali sono le leggi fisiche che regolano ogni nostro piccolo gesto quotidiano? Spesso la complessità della...

Al Children’s Museum è arrivato Alpha2, cane robot che guida alla scoperta della scienzaUn ospite davvero particolare, capace di unire tecnologia, gioco e immaginazione in un’unica presenza, è arrivato al Children’s Museum di Verona.