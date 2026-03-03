Un progetto di legge propone di istituire tre nuovi garanti: uno dedicato alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, un secondo per i diritti delle persone con disabilità e un terzo per la protezione dei diritti dei reclusi. La proposta mira a rafforzare le forme di assistenza e tutela per le categorie più vulnerabili, creando figure istituzionali specifiche e indipendenti.

Istituire subito tre garanti: uno per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per i diritti delle disabilità e per i diritti dei reclusi. La proposta arriva dai consiglieri Lorenzo Ermenegildi Zurlo (PD), Federico Maria Phellas (PD) e Laura Tanci (Anima Perugia). "Queste iniziative – spiegano i proponenti - mirano a rafforzare gli strumenti di tutela e ascolto per alcune tra le categorie più fragili della comunità cittadina. L’obiettivo è dotare il Comune di figure di garanzia capaci di raccordare bisogni sociali e azione amministrativa, in linea con le migliori pratiche già adottate da numerose amministrazioni locali e con un’idea di istituzione attenta, inclusiva e orientata alla cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla parte dei fragili: "Infanzia, disabili e reclusi. I garanti dei diritti"

