Dalla guerra dei 12 giorni alla guerra degli ultimi giorni

Dalla guerra dei 12 giorni a quella degli ultimi giorni, si evidenziano conflitti che hanno segnato periodi diversi, mentre figure come Khomeini e i suoi eredi sono spesso descritti come espressione di scelte influenzate dall’egoismo e dalla miopia politica. Questi eventi e personaggi sono stati al centro di molte analisi e dibattiti, riflettendo le tensioni e i cambiamenti di un’epoca complessa e articolata.

Chi pensava che la partita si fosse conclusa con una possibilità di negoziato era già a luglio scorso da ricondurre all'interno di quella comunità di analisti così esperti da trasformarsi in nuovi delfici oracoli, cui se non per un Serse forse per un improvvido Leonida si suggeriva un possibile favorevole epilogo. Un'invasione di esperti in quell'indistinto mediatico che non affranca neanche i canali di un mainstream costretto a rincorrere narrazioni e immagini, se non a costruirle, per declinare con esse un bisogno di legittimità apparente. Oggi, rimane aperta la volontà di Israele e degli Stati Uniti di favorire un regime change in Iran, ma questo è solo un obiettivo apparente.