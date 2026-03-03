Dalla Campania a Sanremo | Anna Vitiello Ambasciatrice di Gentilezza
Dalla Campania arrivano notizie riguardanti Anna Vitiello, riconosciuta come Ambasciatrice di Gentilezza, che ha partecipato a Sanremo. Nel corso della manifestazione, sono stati menzionati anche il vincitore di quest’anno, il cantante Sal Da Vinci, e il presentatore Stefano De Martino, che è stato investito durante la finale del Festival. Questi fatti sono stati riportati senza ulteriori analisi o commenti.
Nel bottino campano sanremese non c’è solo il vincitore dell’ edizione di quest’ anno, il cantante Sal Da Vinci, non è solo nemmeno il prossimo presentatore, lo showman investito durante la finale del Festival della canzone italiana, il torrese Stefano De Martino. A vincere c’è anche una donna, di Torre Annunziata, già vicesindaco nella sua amata cittadina ai piedi del Vesuvio, amatissima da tutti. Anna Vitiello, una donna poliedrica che conquista sempre più comunità con i suoi “semi di gentilezza”. Anna, negli anni passati ha progettato bellezza e diffuso azioni di generosità. È partita da Torre Annunziata coniando una pratica sposata da tanti comuni campani e non solo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
