Dai microbirrifici ai percorsi a tema | in arrivo agevolazioni per il turismo della birra

Il settore del turismo dedicato alla birra sta per ricevere nuove agevolazioni che coinvolgono microbirrifici e percorsi a tema. Si tratta di iniziative che puntano a valorizzare questa forma di turismo, seguendo l’esempio di altri settori come quello dell’enoturismo e dell’olio. Le nuove misure sono destinate a promuovere le attività legate alla produzione e alla scoperta delle diverse tipologie di birra.

Dopo l'enoturismo, il turismo dell'olio, il turismo Dop arriva anche il turismo brassicolo e della birra. Nell'iter parlamentare del ddl Coltiva Italia (il collegato agricolo alla Manovra 2025) sono stati presentati alcuni emendamenti che istituiscono il "turismo brassicolo" estendendo al settore della birra le norme previste per l'enoturismo. In sostanza sarà possibile dar vita alle "strade della birra" e accedere alle semplificazioni fiscali e amministrative per i microbirrifici. Senza dimenticare il rifinanziamento del fondo per le filiere strategiche tra le quali rientra anche quella brassicola. Gli emendamenti al collegato agricolo dovrebbero essere votati mercoledì prossimo.