La storica rivista americana Sports Illustrated ha appena pubblicato "Ciao Kobe", un bellissimo documentario dedicato ai luoghi e ai momenti che hanno segnato l’infanzia italiana di Kobe Bryant. In una produzione internazionale di questa caratura non poteva certo mancare Montecavolo. Nel video ci sono diverse riprese del nostro paese, per raccontare quegli anni in cui Kobe abitava qui con la famiglia e faceva i primi canestri nel campetto della parrocchia, mentre papà Joe giocava per la Pallacanestro Reggiana. A darne notizia, con comprensibile orgoglio, sui propri canali social è Luca Spagni, vicesindaco di Quattro Castella e grande appassionato di basket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai campetti di Montecavolo all’Nba. Sports Illustrated nei luoghi di Kobe

