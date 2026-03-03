Da tre anni aspettano di essere regolarizzati i richiedenti asilo e Usb protestano sotto la prefettura | Dov’è il senso di umanità

Da tre anni una cinquantina di richiedenti asilo a Pescara aspettano di essere chiamati dalla commissione territoriale per il riconoscimento. Sotto la prefettura, i manifestanti di Usb chiedono risposte e denunciano la mancanza di azioni concrete. La protesta si concentra sulla lunga attesa e sulla necessità di ottenere i documenti che consentano loro di lavorare e accedere alle cure.

Sono un centinaio i richiedenti asilo che, solo a Pescara, da tre anni aspettano di essere convocati dalla commissione territoriale per ottenere il riconoscimento e, di conseguenza, anche i documenti che permetterebbero loro di lavorare e curarsi. Quella commissione avrebbe dovuto convocarli dopo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Presidio sotto la prefettura dell'Usb per i rifugiati: "Da due anni e mezzo sono migliaia quelli bloccati in un limbo burocratico"“Migliaia di immigrati ospitati nei centri di accoglienza della provincia di Pescara vivono in un limbo burocratico da oltre due anni e mezzo, senza...

"Sportellino", il chatbot gratuito inventato da studenti della Sapienza per aiutare migranti e richiedenti asiloArrivare in Italia senza conoscere la lingua, districandosi tra obblighi burocratici, uffici, commissariati e carte bollate.