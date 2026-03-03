Da sabato, alcune persone a Pisa stanno vivendo con un kit di emergenza che contiene gli effetti personali pronti per essere utilizzati in caso di necessità. La decisione riguarda chi ha deciso di prepararsi a eventuali situazioni di emergenza, portando con sé tutto il necessario in modo da poter partire rapidamente se necessario. La presenza di questi kit rappresenta una risposta immediata alle recenti precauzioni adottate.

Pisa, 3 marzo 2026 – Da qualche giorno, vivono con gli effetti personali raccolti per poter fuggire in caso di bisogno. L’avvocato Chiara Maria Cavallaro, originaria di Pisa, ha contattato «La Nazione» per raccontare quello che sta vivendo, una testimonianza di un periodo difficile. «Vivo all’estero da lungo tempo: prima a Doha (dal 2016 al 2019) e dal 2019 negli Emirati, prima Abu Dhabi, poi Dubai, con mio marito e mio figlio di 5 anni». Com’è adesso la situazione? «Da sabato mattina qui a Dubai si respira un’aria diversa. Abbiamo sentito più volte dei boati, legati alle intercettazioni aeree, e sono arrivate allerte ufficiali sui telefoni che invitavano a restare al chiuso, lontano da finestre e aree esposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Da sabato viviamo col kit di emergenza»

Il dono Kit di prima emergenza all’"Abbraccio"In un periodo dell’anno in cui il calore della casa e degli affetti è al centro della vita di tutti, il Cral della Provincia di Massa-Carrara ha...

Il piano del Comune per l'emergenza freddo: kit termici, coperte e indumenti distribuiti ai senza dimoraProseguono in maniera costante le attività di assistenza rivolte a fragili e senza dimora, programmate dal Comune di Bari nell'ambito del piano per...

No Survivors | HORROR | Full Movie in English