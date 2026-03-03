Da Napoli a Como in treno per truffare un’89enne | arrestato in pochi minuti a Olgiate refurtiva restituita

Un uomo proveniente da Napoli è stato arrestato a Olgiate Comasco dopo aver truffato un’anziana di 89 anni con la scusa di un incidente. Dopo aver preso un treno fino a Como, ha proseguito in taxi e ha portato a termine la truffa in poche ore. La refurtiva è stata restituita alle vittime.

Arriva in treno da Napoli a Como, prende un taxi fino a Olgiate Comasco e nel giro di poche ore mette a segno la truffa dell'incidente ai danni di un'anziana di 89 anni. Ma il rientro verso Como non va come previsto: ad attenderlo ci sono gli agenti della squadra mobile.