Nonostante siano scomparsi da 26 anni, l’interesse per la storia di JFK Junior e Carolyn Bessette non si è mai spento. La loro relazione e il modo di vivere sono ancora al centro dell’attenzione, attirando curiosità e discussioni. La loro vicenda continua a essere oggetto di interesse pubblico, testimoniando come la memoria di certi personaggi possa durare nel tempo.

Nonostante siano morti da 26 anni la fascinazione per la loro relazione e il loro stile non è mai passata: ora se ne riparla per una serie tv Dopo quasi 27 anni dalla morte di John Fitzgerald Kennedy Junior, figlio dell’omonimo ex presidente degli Stati Uniti, e di sua moglie Carolyn Bessette, attorno alla coppia continuano a esserci enormi curiosità e fascino. Se ne parla sui social, dove ci sono numerosi account gestiti dai fan, e periodicamente escono libri e documentari sulla loro storia. A metà febbraio su Disney+ ha cominciato a uscire Love Story, una serie tv su di loro del regista Ryan Murphy, che ha generato interesse per la coppia anche tra le persone più giovani, che quando i due erano vivi non erano ancora nate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Da dove arriva l’idolatria per JFK Junior e Carolyn Bessette

