Curling l’Italia conquista l’argento ai Mondiali juniores Gli azzurri perdono lo scettro finale amara

L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali juniores di curling maschile dopo aver perso la finale giocata contro gli USA sul ghiaccio di Taarnby (nei pressi di Copenhagen, Danimarca). La nostra Nazionale si era qualificata all’atto conclusivo dopo aver concluso il round robin al quarto posto (sei vittorie e tre sconfitte) e aver battuto la Scozia in semifinale, ma non sono riusciti a compiere l’ultima impresa contro gli americani (8-1 nella fase a gironi e poi giustizieri del Canada). Lo skip Stefano Spiller, il vice e third Stefano Gilli, il second Andrea Gilli e il lead Cesare Spiller si sono meritati il secondo gradino del podio, un anno dopo il trionfo conseguito nell’ultima edizione della rassegna iridata di categoria disputata a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Curling, l’Italia dei fratelli Spiller piega la Scozia e vola in finale ai Mondiali juniores!L’Italia va in finale ai Mondiali juniores di curling in corso di svolgimento a Taarnby, vicino Copenaghen.

Curling, Italia in finale ai mondiali junioresL’Italia giovanile del curling conquista la finale ai mondiali juniores in scena in Danimarca, nei sobborghi di Copenhagen. ecodelchisone.it

Finisce con una prestigiosissima medaglia d'argento il Mondiale dei nostri ragazzi. Ai Mondiali Juniores di Curling danesi, di Taarnby, l'Italia non riesce nell'impresa di confermarsi sul tetto del mondo e cede il passo agli USA a seguito di una partita combattuta - facebook.com facebook

L’Italia dei fratelli Spiller vola in finale per difendere il titolo! A Taarnby gli azzurri del curling juniores superano in semifinale la Scozia per 8-6 e si assicurano così un posto in semifinale! Si tratta della terza finale consecutiva per il team azzurro, mentre gli x.com