Il Presidente del Movimento Centralità Familiare ha annunciato la prossima puntata della serie animata “Questo è papà”, che si concentra su temi di cultura e impegno civile internazionale. La nuova immagine ufficiale della produzione è stata condivisa pubblicamente, sottolineando l’obiettivo di promuovere relazioni sane e dialogo tra diverse realtà. La serie affronta argomenti legati alla famiglia e alla cooperazione globale attraverso un formato animato.

Il Presidente del Movimento Centralità Familiare, Davide Vinciprova, presenta l’immagine ufficiale della nuova puntata della serie animata che promuove relazioni sane e dialogo internazionale. È stata rilasciata oggi l’immagine ufficiale del nuovo capitolo della serie animata “Questo è papà”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Two Stars”, il nuovo singolo della serie animata “Questo è Papà” di Davide VinciprovaSi presenterà il 25 Febbraio, nel corso dell'evento organizzato dal Movimento Centralità Familiare della città di Napoli, in contemporanea nazionale,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a cultura e impegno civile internazionale...

Temi più discussi: Cultura e impegno civile internazionale nel nuovo capitolo della serie animata Questo è papà di Davide Vinciprova; Marzo è donna. Un mese di eventi tra cultura e impegno civile in Valdisieve; Marzo è Donna, a Pelago, Pontassieve e Rufina un mese di eventi tra cultura e impegno civile; Caivano ricorda Giogiò: memoria, impegno civile e cultura per un’eredità che continua.

Servizio Civile e Comunità Montana del Fortore: 20 posti disponibili per giovani tra cultura, tradizione e futuroLa Comunità Montana del Fortore rinnova il proprio impegno verso i giovani e il territorio con la pubblicazione del nuovo bando per il reclutamento di 20 volontari per il Servizio Civile Universale le ... ntr24.tv

ASI Cultura a Casa Sanremo, impegno che attraversa linguaggi e territoriSanremo, 2 Marzo - Dalla poesia al fantasy, dalla musica d'autore alla performance con J-Ax, ASI Cultura a Casa Sanremo è sintesi tra linguaggi, territori e ... sciscianonotizie.it

Save the date! Presso l’Auditorium del Parco, il 24-25-26 Marzo 2026, avrà luogo una conferenza a tema “Different Heritage”. Tutto ciò che l’archeologia stenta ancora a riconoscere come patrimonio culturale in sé verrà narrato, condiviso e valorizzato durante - facebook.com facebook

Il sindaco Zohran Mamdani ha nominato la curatrice Diya Vij alla guida del Department of Cultural Affairs di New York, il principale ente municipale di finanziamento artistico negli Stati Uniti x.com