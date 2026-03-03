Cuba | La crisi sanitaria costringe Torre a raccogliere medicinali per la popolazione in difficoltà

A Cuba, a causa della grave crisi sanitaria, il governo ha attivato una campagna per raccogliere medicinali destinati alle persone in difficoltà. Le autorità chiedono ai cittadini di contribuire donando farmaci di prima necessità per affrontare le carenze nel sistema sanitario. La situazione ha portato a un incremento degli sforzi collettivi per garantire l'accesso a cure essenziali.

Iniziativa solidale a Torre del Greco: una nuova raccolta di medicinali e forniture sanitarie è stata avviata per sostenere Cuba, un paese che sta affrontando gravi carenze nel suo sistema sanitario. Promossa dal movimento Potere al Popolo! Torre del Greco, la campagna di raccolta prenderà avvio lunedì 2 marzo 2026 presso la Casa del Popolo "Pezzentelle Rosse", situata in vico II Abolitomonte. Il fine di quest'iniziativa è inviare aiuti materiali consistenti in medicinali, attrezzature sanitarie e forniture ospedaliere, per sostenere le necessità della popolazione cubana.

