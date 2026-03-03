Csd Poggio 1909 Il ‘diploma’ per i 50 anni

Sabato all’Hilton Rome Airport di Fiumicino si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti. Durante l’evento è stato consegnato un diploma di benemerenza al Csd Poggio a Caiano 1909, in occasione dei suoi 50 anni di attività. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni sportive e membri dell’associazione.

Un diploma di benemerenza per i 50 anni del Csd Poggio a Caiano 1909. È quello che è stato consegnato sabato all’Hilton Rome Airport a Fiumicino durante l’evento annuale della consegna delle benemerenze della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti. La pergamena è stata ritirata dal vice presidente della società sportiva Francesco Martini insieme all’assessore allo sport di Poggio Piero Baroncelli. A premiare il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete e Gabriele Gravina presidente della FIGC. In sala presenti anche il segretario generale del Coni Carlo Mornati, Franco Carraro (ex presidente del Coni e della FIGC) e poi Vito Tisci presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC. 🔗 Leggi su Lanazione.it

