A Crotone, i francescani hanno portato una reliquia di San Francesco in Questura per rendere omaggio alle forze dell'ordine. L'iniziativa ha coinvolto i preti francescani, che hanno consegnato l'oggetto sacro agli agenti in un gesto simbolico. La cerimonia si è svolta nella sede della Questura, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra comunità e istituzioni.

La visita della reliquia di San Francesco d’Assisi presso la Questura di Crotone ha rappresentato un momento di intensa spiritualità e riflessione per il personale della Polizia di Stato. L’iniziativa, promossa dal Questore della Provincia, è stata accolta con entusiasmo dai preti francescani che hanno portato la sacra reliquia come segno di pace e unità. La reliquia in Questura a Crotone Un momento di raccoglimento e preghiera Il significato della visita Il percorso della reliquia Il ringraziamento della Questura La reliquia in Questura a Crotone Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la mattina odierna ha visto i preti francescani rispondere positivamente all’invito del Questore Renato Panvino, recandosi presso la Questura con la reliquia del Santo Patrono d’Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crotone, la reliquia di San Francesco portata in Questura dai francescani per omaggiare le forze dell'ordine

