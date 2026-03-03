Crosetto | Dove non arrivano i missili arrivano gli effetti economici

Dopo la risposta iraniana all’offensiva di Usa e Israele, il traffico commerciale internazionale è stato fortemente colpito. Numerose navi hanno invertito rotta o sospeso la navigazione, riducendo così il flusso di merci. Il ministro Crosetto ha affermato che, oltre ai missili, sono gli effetti economici a incidere maggiormente sulla stabilità della regione.

In seguito alla risposta iraniana all’offensiva di Usa e Israele, “il traffico commerciale risulta fortemente ridotto, con numerose unità che hanno invertito la rotta o sospeso la navigazione. Le principali compagnie armatoriali hanno congelato contemporaneamente le operazioni nella regione mediorientale. Quella della cosiddetta guerra commerciale è quindi uno dei temi che dobbiamo porci”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in audizione. “Dove non arrivano i missili arrivano certamente gli effetti economici, sia diretti che indiretti della guerra” ha detto Crosetto. Sono 2500 soldati italiani nelle missioni in Medio Oriente, ha spiegato il ministro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

