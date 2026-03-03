Il ministro della Difesa è a Dubai, mentre il giornalista sta intervistando in studio. Durante la trasmissione, si parla di un episodio definito dal giornalista come un esempio di dilettantismo e bugie, con un commento che evidenzia come il governo abbia dato un’immagine diversa rispetto alla realtà. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sui protagonisti viene fornito in questa introduzione.

“Quello di Crosetto è un caso tragicomico di un governo che ci aveva raccontato di essere decisivo come ponte fra l’America trumpiana e l’Europa. Talmente decisivo che Trump ci dà così per scontati da dimenticarsi che esistiamo e perfino di avvisarci“. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene a Otto e mezzo, su La7, sulla vicenda del ministro della Difesa Guido Crosetto, rimasto bloccato a Dubai mentre nel fine settimana esplodeva l’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran e la reazione di Teheran colpiva anche Paesi dell’area del Golfo, compresi gli Emirati Arabi Uniti. A introdurre il tema è la conduttrice... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crosetto a Dubai, Travaglio a La7: “Caso tragicomico di dilettantismo e di bugie. Non abbiamo mai contato così poco”

