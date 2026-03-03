Cresce il tempo degli italiani su Internet RaiNews in testa alla top 100 i dati Comscore
Nel primo trimestre del 2026, i dati Comscore mostrano che gli italiani trascorrono sempre più ore sul web, con RaiNews che si colloca in prima posizione nella classifica dei siti più visitati. La tendenza riguarda sia il tempo passato al computer sia quello dedicato allo smartphone, evidenziando un aumento generale dell'utilizzo di internet nel Paese.
(Adnkronos) – Il 2026 inizia con una conferma: gli italiani passano sempre più tempo davanti allo schermo di un computer e, soprattutto, dello smartphone. Le rilevazioni Comscore di gennaio lo evidenziano chiaramente: dopo gli incrementi registrati a dicembre, il valore medio speso per utente ha raggiunto a gennaio le 74 ore mensili. Si tratta di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dati Comscore: gli italiani passano più tempo online. Rainews fa boom sui social(Adnkronos) - Gli italiani a dicembre hanno navigato su internet in media circa 3 ore e mezza in più rispetto a un anno fa, lo attestano le...
Media: Comscore, a novembre 46 milioni di italiani online, in testa Rainews e Citinews(Adnkronos) - Il numero di italiani che navigano in internet si è ormai stabilizzato presentando variazioni minime, lo confermano le rilevazioni...
