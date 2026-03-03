Crede di vendere droga a due clienti ma sono agenti in borghese | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Pesaro dopo aver tentato di vendere droga a due persone che in realtà erano agenti in borghese. L'episodio è avvenuto il 3 marzo 2026, e l'uomo è stato condannato poche ore dopo l'arresto. La vicenda riguarda un tentativo di compravendita di sostanze stupefacenti finito con l'intervento delle forze dell'ordine.

Pesaro, 3 marzo 2026 – Credeva di vendere droga a due clienti, invece erano poliziotti in borghese: arrestato e condannato in poche ore. È quanto accaduto ieri intorno alle 12. L’uomo, un 24enne gambiano, si è avvicinato con sicurezza, convinto di avere davanti due acquirenti. Quando ha capito che erano agenti della Squadra Mobile era troppo tardi: è scattata la fuga, breve e inutile. I poliziotti lo hanno rincorso e bloccato dopo pochi metri. In tasca aveva un piccolo “campionario” pronto per lo spaccio. Maxi pacchetto di assunzioni: tre concorsi per l’emergenza È successo tra Parco della Resistenza, via 24 Maggio e via Monte Grappa, zone finite da tempo al centro di esposti e segnalazioni dei residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

