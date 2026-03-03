Countdown per l' inaugurazione del nuovo svincolo | Giornata storica

Domani si terrà l’inaugurazione dello svincolo di Maddaloni dell’Autostrada A30. La cerimonia coinvolge rappresentanti istituzionali e operatori del settore, che parteciperanno alla giornata dedicata a questa nuova infrastruttura. L’evento segna un passo importante per la mobilità locale, con l’apertura del nuovo punto di accesso all’autostrada. La giornata è stata definita da alcuni come un momento storico per la provincia di Caserta.

“Quella di domani, con l'inaugurazione dello svincolo di Maddaloni dell'Autostrada A30, sarà una giornata storica per tutta la provincia di Caserta che conferma la propria centralità sul piano logistico”. Lo dichiara il deputato casertano Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega. “La presenza del ministro Matteo Salvini - prosegue - è significativa alla luce del grande lavoro che ha svolto, dando un'accelerazione decisiva a un percorso che giunge al suo traguardo dopo troppi anni di attese. Abbiamo da sempre sostenuto con convinzione l'importanza del nuovo svincolo di Maddaloni Interporto, perché rappresenta un'opera di collegamento tra le aree produttive del nostro tessuto economico e in grado di migliorare la viabilità regionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

