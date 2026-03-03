Costellazioni i richiedenti asili saranno spostati Lavori interi di riqualificazione

I richiedenti asili nelle Costellazioni saranno spostati mentre si svolgono lavori di riqualificazione dell’area. La vicesindaca ha annunciato in Consiglio comunale che l’immobile di via Costellazioni verrà acquistato dalla cooperativa L’Angolo, con l’obiettivo di migliorare lo stabile e l’area circostante. La trasformazione riguarda sia l’edificio che il quartiere, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui progetti specifici.

Nuova vita per le Costellazioni. Lo garantisce la vicesindaca Maletti in Consiglio comunale. "Mi auguro che l'operazione di acquisto dell'immobile di via Costellazioni da parte della cooperativa L'Angolo possa diventare un'opportunità di riqualificazione dello stabile e della zona circostante.