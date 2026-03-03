Cosmopol i chiarimenti dell’azienda dopo il tavolo in Prefettura

L’azienda Cosmopol ha diffuso una nota ufficiale in risposta alle notizie pubblicate dalla FILCAMS CGIL di Avellino riguardo ai lavoratori. La comunicazione arriva a seguito di un incontro tenutosi in Prefettura, nel quale sono stati affrontati alcuni aspetti legati alla situazione dei dipendenti. La nota di Cosmopol fornisce chiarimenti specifici sui temi discussi e sulle posizioni dell’azienda.

Tempo di lettura: 3 minuti La nota stampa della società Cosmopol dopo le Notizie diffuse dalla FILCAMS CGIL di Avellino in merito ai lavoratori ( clicca leggi qui). "In merito ad una recente istanza presentata dalla FILCAMS CGIL e dalla CGIL di Avellino così com3 ripresa da alcune testate giornalistiche locali, Cosmopol S.p.A. chiarisce quanto segue: 1. L'istanza è stata presentata da 31 dipendenti di Cosmopol S.p.A. iscritti alla FILCAMS CGIL impegnati nel servizio di Trasporto Valori, che, sui 550 dipendenti afferenti alla sede di Avellino, hanno una rappresentatività pari al 5,6%. Si tratta quindi di alcuni pochi lavoratori Cosmopol, iscritti ad un sindacato specifico, con una rappresentatività molto limitata, a maggior ragione rispetto al totale dei 1.