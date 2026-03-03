Durante il primo Masters 1000 della stagione, a Indian Wells, alcuni tennisti indosseranno abbigliamento diverso dal solito, dando vita a una vera e propria sfilata di moda. La

A Indian Wells, dal primo turno fino alla finale del 15 marzo, l’occhio vorrà la sua parte. E non solo per quanto riguarda lo spettacolo fra righe e corridoi, ma anche per il look dei tennisti all’arrivo sul campo. Il primo Masters 1000 della stagione porta con sé un paio di novità: la più curiosa riguarda senza dubbio l’aspetto “estetico” che sta conquistando, dopo l’Nba, anche il tennis. La seconda invece non farà felicissimi i big del singolare, se è vero che ha a che fare con una riduzione del montepremi a beneficio dei doppisti. Secondo quanto riportato dalla newsletter Hard Court, in California debutterà l’iniziativa “tunnel walk”: un gruppo di giocatori vestirà abiti di alta moda e con questo look verrà ripreso mentre sfilerà all’interno del sito del torneo fino al momento di scendere in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cos'è la "Tunnel walk", che trasformerà Indian Wells in una sfilata di moda

