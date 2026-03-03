cosa sta uscendo dalle indagini sul trapianto di cuore sbagliato a napoli

Le indagini sul trapianto di cuore sbagliato a Napoli hanno evidenziato una serie di errori evidenti nel procedimento di prelievo e trasporto dell'organo. Sono stati riscontrati problemi nella gestione del campione, nella documentazione e nella comunicazione tra i vari operatori coinvolti. Le verifiche sono in corso per accertare eventuali responsabilità e chiarire ogni fase del procedimento.

Una serie di errori grossolani nel modo in cui è stato prelevato e trasportato l'organo, ma anche in altri passaggi dell'operazione La procura di Napoli sta indagando sugli errori commessi nel trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, che ha provocato la morte di un bambino di due anni. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione cosa sia successo il 23 dicembre nel prelievo dell'organo, avvenuto nell'ospedale San Maurizio di Bolzano, nel trasferimento al Monaldi e infine durante il trapianto. Si è subito parlato dell'inadeguatezza del trasporto, ma ora la procura sta indagando su molti altri elementi, soprattutto sui minuti trascorsi tra l'inizio del trapianto e l'arrivo del cuore in ospedale.

Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli, madre disperata: 6 medici indagatiAll’ospedale Monaldi di Napoli un bambino di due anni è in condizioni gravissime dopo aver ricevuto un cuore danneggiato in un trapianto.

C’è da preoccuparsi per il trapianto di cuore sbagliato a NapoliPer il bambino che l'ha subìto, ma anche perché gli errori commessi rischiano di compromettere la fiducia nel sistema nazionale Il 23 dicembre scorso...

