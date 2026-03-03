Cosa fa oggi Gabriel Batistuta | lontano dai campi di calcio e dalle TV guadagna con l'agricoltura

Oggi Gabriel Batistuta si dedica all’attività agricola, lontano dai campi di calcio e dai riflettori televisivi. Dopo aver smesso di giocare, l’ex attaccante si è concentrato sulla gestione di terreni e aziende agricole, lasciando alle spalle la carriera sportiva. La sua giornata si svolge tra lavoro nei campi e cura delle proprietà, senza più apparizioni pubbliche legate al calcio o ai media.