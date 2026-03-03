Cosa fa oggi Gabriel Batistuta | lontano dai campi di calcio e dalle TV guadagna con l'agricoltura
Oggi Gabriel Batistuta si dedica all’attività agricola, lontano dai campi di calcio e dai riflettori televisivi. Dopo aver smesso di giocare, l’ex attaccante si è concentrato sulla gestione di terreni e aziende agricole, lasciando alle spalle la carriera sportiva. La sua giornata si svolge tra lavoro nei campi e cura delle proprietà, senza più apparizioni pubbliche legate al calcio o ai media.
A distanza di oltre vent'anni dal ritiro, Gabriel Omar Batistuta ha replicato avuto nel successo del calcio nel settore agricolo diventando un imprenditore di assoluto successo: "Gran parte dei miei guadagni li ho reinvestiti sui campi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Buon Compleanno Franco Causio, Gabriel Batistuta, Luca Solesin…Buon Compleanno Franco Causio, Giuseppe Rossi, Franco Nones, Eleonora Vallone, Cosimo Sibilia, Giorgio Tirabassi, Stefania Grimaldi, Roberta...
Ocampos Monterrey, preoccupazione per l’ex esterno di Genoa e Milan: una paralisi facciale lo terrà lontano dai campi a poche settimane dall’inizio del Torneo ClausuraA poche settimane dall’inizio del Torneo Clausura 2026 della Liga MX, il Monterrey ha comunicato una notizia che desta preoccupazione: Lucas Ocampos,...