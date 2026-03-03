Cosa ci faceva Crosetto a Dubai?

Il ministro della Difesa italiano si trovava a Dubai quando sono iniziati i raid iraniani, generando molte domande sulla sua presenza all'estero in un momento di crisi internazionale. La sua posizione ha suscitato imbarazzi e ironie, mentre l'esecutivo non ha fornito spiegazioni dettagliate riguardo ai motivi del viaggio. La situazione ha attirato l'attenzione sui movimenti del ministro durante un evento di crescente tensione globale.

Il ministro della Difesa italiano bloccato all'estero allo scoppio di una guerra regionale di interesse mondiale: ha generato non pochi imbarazzi, innumerevoli battute e mostrato un'evidente mancanza di chiarezza la vicenda di Guido Crosetto a Dubai durante i raid iraniani. Un impegno. 🔗 Leggi su Today.it

Crosetto torna in Italia con un aereo militare, compagna e figli ancora a Dubai: cosa succedeÈ rientrato in Italia con un volo militare nel pieno della crisi internazionale innescata dall’attacco iraniano, e appena atterrato ha voluto...

Crosetto rientra in Italia con un volo militare, compagna e figli restano a Dubai: cosa è successoÈ tornato in Italia con un volo militare nel pieno della crisi internazionale scatenata dall’attacco iraniano.

Crosetto bloccato a Dubai. Attacco dei 5stelle: È la prova che non contiamo nullaIl ministro della Difesa era andato a prendere la famiglia ieri sera con un volo civile. Da Israele agli Emirati, oltre 58mila italiani nell’area ... repubblica.it

Viaggio a Dubai, opposizioni all’attacco. Crosetto: Chiedo scusaIl titolare della Difesa in commissione: lì per i miei figli, ho sbagliato. Conte: chiarisca cosa faceva. Schlein: quando torneranno gli italiani? repubblica.it

