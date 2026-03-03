Corte dei Conti | a Parma il 71% dei ricoveri oncologici fuori tempo

La Corte dei Conti ha segnalato che nel 71% dei ricoveri oncologici a Parma i tempi di attesa superano i limiti stabiliti dalla legge. L’attenzione è rivolta all’Ospedale Maggiore, dove sono stati riscontrati ritardi significativi nelle procedure di ricovero. La relazione fa riferimento a dati ufficiali relativi alle liste d’attesa per le prestazioni oncologiche.

La Corte dei Conti ha emesso un giudizio severo sull'Ospedale Maggiore di Parma, evidenziando il mancato rispetto dei tempi di legge per le liste d'attesa. I dati confermano che gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti in diverse aree cliniche, creando un divario significativo tra la normativa e la realtà operativa. Pietro Vignali, consigliere regionale, ha sottolineato come questa critica confermi le criticità già segnalate da mesi, evidenziando l'incapacità del sistema di garantire i diritti dei cittadini. La situazione riguarda non solo la specialistica ambulatoriale, ma anche i ricoveri, con percentuali di rispetto dei tempi che si discostano ampiamente dai target stabiliti.