‘Corpo che suona' laboratorio di vocalità e movimento condotto da Natalia Abbascià

Il Coro di voci bianche di Ferrara prosegue il suo percorso con il secondo appuntamento dei Sunday Lab, intitolato “Corpo che suona”. L’evento è un laboratorio di vocalità e movimento condotto dalla musicista Natalia Abbascià e si svolge nel contesto delle attività del coro. La sessione si concentra su tecniche di canto e movimento, coinvolgendo i partecipanti in esercizi pratici e approfondimenti.

Prosegue il percorso del Coro di voci bianche città di Ferrara con il secondo appuntamento dei Sunday Lab, intitolato 'Corpo che suona', laboratorio di vocalità e movimento condotto dalla musicista Natalia Abbascià. L'incontro si terrà domenica 8, dalle 15 alle 18, presso il centro sociale 'Il Parco', in via Canapa 4 a Ferrara. L'incontro è rivolto a bambine e bambini dagli otto ai quattordici anni ed è aperto sia agli iscritti sia ai non iscritti al Coro. Il laboratorio propone un'esperienza che mette al centro il corpo e la voce come strumenti espressivi, valorizzando il canto corale quale occasione di condivisione, empatia e crescita musicale.