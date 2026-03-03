Corona vs Signorini | Vito Coppola portato di nascosto negli studi Gf e baciato nel camerino e attacca Maria De Filippi
Vito Coppola è stato portato di nascosto negli studi del Grande Fratello e è stato baciato nel camerino, secondo quanto dichiarato. In un video, Coppola e Signorini sono stati ripresi durante una videochiamata, mentre alcune foto mostrano l'incontro tra i due. Inoltre, Signorini ha confermato di aver promesso un ruolo nel reality a Coppola. La vicenda ha suscitato critiche e polemiche.
Leggi anche: Falsissimo, Corona anticipa a Fanpage.it: “Signorini ha portato Vito Coppola nel camerino. Ha lasciato Chi non per caso”
Caso Signorini, parla Davide Donadei: “Un mese di chat prima del GF, smise quando capì che conoscevo la De Filippi”Davide Donadei, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 20222023, racconta a Fanpage.
