Corona non risparmia nessuno | le parole su Maria De Filippi e Pucci sconvolgono ora è guerra aperta!

Fabrizio Corona torna a parlare pubblicamente, coinvolgendo Maria De Filippi e Pucci con parole dure e accuse precise. La sua ultima puntata del format online si trasforma in un vero e proprio palcoscenico, dove si susseguono dichiarazioni forti e toni accesi. Corona utilizza questa piattaforma per esporre le sue opinioni, creando un dibattito mediatico che si fa sempre più acceso.

Toni durissimi, accuse circostanziate e un'esposizione mediatica studiata nei dettagli. Fabrizio Corona torna al centro della scena con una nuova puntata del suo format online, trasformando la trasmissione in una sorta di tribunale pubblico. Dopo aver ripercorso le vicende precedenti, si presenta in abiti da magistrato: non un semplice espediente scenico, ma un modo per chiarire che, a suo dire, è il momento della resa dei conti. Nel mirino non c'è solo Alfonso Signorini, ma anche altri volti noti della televisione italiana. Andiamo con ordine: Fabrizio Corona attacca (ancora) Signorini e rivela un presunto bacio nei camerini. La nuova puntata di Falsissimo è costruita come un atto d'accusa articolato, tra testimonianze, chat e filmati mostrati in video.