Corona annuncia un partito con Vannacci lui replica | Mai chiamato forse si è confuso

Nell’ultima puntata di 'Falsissimo', Fabrizio Corona ha dichiarato di aver deciso di creare un suo partito politico e ha affermato di essere stato contattato da Roberto Vannacci, che avrebbe proposto questa collaborazione. Corona ha aggiunto di aver declinato l’offerta. Vannacci, dalla sua parte, ha risposto affermando di non aver mai chiamato Corona e di pensare che ci possa essere stato un malinteso.

Nell'ultima puntata di 'Falsissimo' Fabrizio Corona ha annunciato la creazione di un suo partito, sostenendo di essere stato contattato da Roberto Vannacci e di aver però rifiutato la proposta. Una versione che l'europarlamentare e leader di Futuro Nazionale smentisce seccamente. All'Adnkronos Vannacci nega che ci sia mai stata una telefonata recente con l'ex re dei paparazzi: "No, mai avvenuta una cosa del genere. Almeno non so se si è sbagliato, magari voleva dire qualcun altro, ma io sicuramente in questi giorni non ho chiamato nessuno". Il generale precisa anche che non ci sarebbero stati tentativi di coinvolgimento: "Non ci siamo sentiti con Fabrizio Corona in questo periodo.