Il Museo del Corallo e del Cammeo è stato inaugurato, ma finora non è mai stato aperto al pubblico. La Regione è chiamata a fare chiarezza sulla situazione, mentre il ministro Sangiuliano ha espresso rimostranze riguardo al Museo Virtuale dedicato a queste tradizioni. La questione riguarda sia l’accessibilità reale che quella digitale delle esposizioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il consigliere regionale Gennaro Sangiuliano, ex Ministro della Cultura, ha sollevato gravi dubbi sulla gestione del Museo virtuale del Corallo e del Cammeo, noto anche come “Mac3”, situato in via Circumvallazione a Torre del Greco. Durante una seduta del Consiglio Regionale, Sangiuliano ha chiesto al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di avviare verifiche su presunti irregolarità che caratterizzano la situazione attuale del museo. Il Museo Virtuale Corallo Cammeo e Città, inaugurato nell’ottobre 2025 dal sindaco Luigi Mennella, ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche, regionali e locali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corallo: Museo inaugurato ma mai accessibile, la Regione faccia chiarezza

Pestelli (FdI): "Laboratorio di diagnostica dell'Irst da Meldola a Pievesestina. La Regione faccia chiarezza""Su questo tema così delicato e centrale la Giunta De Pascale non ha mai fornito risposte chiare: qual è il piano della Regione Emilia-Romagna per il...

Stop al presidio contro il randagismo di Barcellona, Sciotto: "La Regione faccia subito chiarezza sulle responsabilità”“La sospensione delle attività di prevenzione e di lotta al randagismo presso i locali dell’ex Mattatoio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è un...

Una selezione di notizie su Corallo Museo inaugurato ma mai...

Discussioni sull' argomento Torre del Greco, il museo (chiuso) del corallo: il mistero sbarca in Regione; Torre del Greco, il museo è ancora chiuso, la denuncia di Sangiuliano: Chiarezza sulla gestione.

Torre del Greco, museo del corallo: inaugurato ma resta chiusoIl nodo sta nella gestione. A due mesi dal taglio del nastro del Mac³, il museo dell’arte, del corallo e della città di Torre del Greco resta chiuso al pubblico. O meglio, le porte di quella che ... ilmattino.it

Torre del Greco, il museo è ancora chiuso, la denuncia di Sangiuliano: «Chiarezza sulla gestione»La storia sintetizzata in meno di tre pagine e la richiesta perentoria di risposte certe. Dopo l’affondo del professore Franco Battiloro, artista, incisore e scultore apprezzato in tutto ... ilmattino.it

Ringraziamento famiglia Corallo - facebook.com facebook