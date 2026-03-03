Coppa Italia 2025 26 Esclusiva Mediaset | Programma e Telecronisti Semifinali Andata

La Coppa Italia 202526 si avvicina con le semifinali di andata in calendario per il 3 e 4 marzo. La partita tra Como e Inter si giocherà il 3 marzo alle 21 su Canale 5, mentre Lazio e Atalanta si affronteranno il giorno seguente alle 21 su Italia 1. La manifestazione continuerà a essere chiamata Coppa Italia Frecciarossa anche nella prossima stagione.

Coppa Italia 202526, Semifinali di AndataComo vs Inter - 3 Marzo ore 21 diretta Canale 5Lazio vs Atalanta - 4 Marzo ore 21 diretta Italia 1 La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 20252026. Il prossimo spettacolo si concluderà il 13 maggio 2025, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l'eredità del Bologna, vincitrice dell'ultimo trofeo. Scattata con il turno preliminare dello scorso 9 e 10 agosto la 78esima edizione della Coppa Italia, torneo che si giocò per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1-0 l'Udinese, dopo i tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Levratto.