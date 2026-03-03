Coppa del Mondo sci di fondo tappa di Lahti | Pellegrino torna sulle nevi del titolo iridato 2017
Per la tappa di Lahti della Coppa del Mondo di sci di fondo, sono stati convocati undici atleti italiani. La competizione prevede uno sprint in tecnica libera e una prova di 10 km in stile classico. Tra i partecipanti, c’è anche Federico Pellegrino, che torna a gareggiare sulle nevi dove nel 2017 ottenne il titolo iridato. La gara si svolgerà nel fine settimana in Finlandia.
Undici azzurri convocati per il weekend finlandese: sprint in tecnica libera e 10 km in classica. Federico Pellegrino guida la squadra dove conquistò l’oro mondiale. La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Lahti, in Finlandia, per un fine settimana che riporta la memoria al 23 febbraio 2017. Proprio su quelle nevi Federico Pellegrino conquistò il titolo mondiale nella sprint in tecnica libera, firmando una delle pagine più importanti della storia azzurra. Sabato 7 marzo è in programma la sprint skating, mentre domenica 8 marzo si disputerà la 10 chilometri individuale in tecnica classica. Due appuntamenti chiave nella fase conclusiva della stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Coppa del Mondo sci di fondo Lahti 2026: programma, orari, tv, streaming
Sci di Fondo, brilla l’Italia in Coppa del Mondo: Pellegrino-Barp secondi in Team SprintGoms, 23 gennaio 2026 – E’ una bella Italia nello sci di fondo, della Coppa del Mondo di Goms, in Svizzera.
Aggiornamenti e notizie su Coppa del Mondo
Temi più discussi: Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo; Soldeu: Sofia Goggia trionfa nel secondo super-G e centra il 28° successo in Coppa del Mondo; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu; Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia sempre prima in superG.
Coppa del Mondo sci di fondo, tappa di Lahti: Pellegrino torna sulle nevi del titolo iridato 2017Undici azzurri convocati per il weekend finlandese: sprint in tecnica libera e 10 km in classica. Federico Pellegrino guida la squadra dove conquistò l’oro mond ... sportface.it
Coppa del mondo sci, SuperG maschile a Garmisch-Partenkirchen cancellato per nebbiaLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo sci, SuperG maschile a Garmisch-Partenkirchen cancellato per nebbia ... sport.sky.it
Sulla via verso la ripresa della Coppa del Mondo a Kontiolahti, i grandi protagonisti del biathlon mondiale hanno fatto tappa a Stoccolma per la terza edizione della manifestazione allo Stadio Olimpico. Assente l'Italia, che già aveva disertato Biathlon auf Schal - facebook.com facebook
Dopo il bronzo olimpico in discesa, torna in Coppa del Mondo di sci alpino in grande stile! Prima un terzo posto nella sua specialità, come a #MilanoCortina2026… Poi una grande vittoria in superG in Andorra! La nostra cover della settimana è tutta per So x.com